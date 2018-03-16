Польша манит украинцев - трудоустройство для граждан Украины значительно упростят

16.03.2018 16:48

В Польше намерены упростить процедуру трудоустройства для граждан Украины.

Новые положения в законодательстве направлены на улучшение условий ведения бизнеса для украинцев. Польское правительство начало процедуру социально-миграционной политики, благодаря которой будут облегчены условия нахождения в Польше трудовых мигрантов, в том числе из украинского государства. Как информирует “Диалог.UA”, такое заявление озвучил глава Министерства инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский в ходе XI Форума "Европа - Украина".

Согласно словам чиновника, после изменений фирмам из Польши будет проще трудоустроить граждан иных государств, прибывших из-за восточной границы, в том числе польское правительство намерено внимательно изучить, для каких именно целей в стране нужны рабочие, каких профессий и для каких отраслей. Стоит отметить, что новые положения направлены на улучшения условий ведения бизнеса в Польше для граждан Украины. В это же время в правительстве Польши подчеркнули, что такие изменения начнут действовать ближе к летним каникулам.



Источник: www.dialog.ua