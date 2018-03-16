- У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго21:00
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
- Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку 20:15
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа19:45
- Субсидии в Украине: что готовят для «мертвых душ»19:25
- Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах19:07
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения18:53
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- МИД: Венгрия вплотную подошла к красной линии17:40
Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению
Российские войска готовы к интервенции как с Севера, так и с Востока, отметил президент
Россия усиливает свое военное присутствие у границ с Украиной и наготове к вторжению стоят несколько дивизий. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко после доклада командующего силами АТО Михаила Забродского.
Президент отметил, что Украина уже не первый год живет в состоянии войны и успешно отражает военную агрессию России.
"Сейчас во время доклада генерал Забродский подробно доложил мне об усилении военного присутствия РФ вдоль границы и продолжении пребывания регулярных войск РФ на оккупированных территориях", – сказал Порошенко.
Глава государства указал на то, что начиная с 2014 года Россия так перегруппировала свои войска, чтобы иметь возможность быстрого вторжения с разных направлений – и с Севера, и с Востока.
"Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенциям", – добавил президент.
Напомним, в середине февраля российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине. Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.
Также украинская разведка сообщала недавно, что Россия тайно готовит у границ с Украиной "казаков". Стало известно, что "казачьи подразделения" планируют использовать для совершения провокаций против мирного населения на оккупированных территориях Донбасса.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, вторжение, Порошенко
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"
- Снайпер-судья: "АТО действительно закончилась быстро..."
- Российская армия перешла границы: подтверждено ООН
- Цимбалюк о россиянах на Донбассе: Почему они увольняются вместе с танками?
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Два года назад 23 августа российские войска вторглись на территорию Украины
- Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку 20:15
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- Стали известны варианта действий боевиков ОРДЛО по окончании войны17:57
- В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи17:22
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО16:30
- В «ЛНР» появится «народный трибунал»15:40
- В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»13:33
- Переселенцам в Константиновке предлагают деньги на покупку вещей13:15
- «Глава» аннексированного Крыма наградил Захарченко и Пушилина орденами «За верность долгу»12:30
- Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков11:47
- У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго21:00
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку 20:15
- Известно какие пенсии будут начислены «военным в ЛНР»20:00
- В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа19:45
- Субсидии в Украине: что готовят для «мертвых душ»19:25
- Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах19:07
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения18:53
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Медики опровергли популярные мифы о холестерине08:00
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"