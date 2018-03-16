Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах

16.03.2018 19:07

Россияне не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил: «МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».

При этом, Аваков сообщил, что имел беседу с временно поверенным в делах РФ, которому высказал официальную позицию МВД. Он пояснил, что такое решение было принято в связи с отсутствием реакции на ноту протеста МИД Украины относительно намерения России провести выборы на территории временно окуппированного Крыма, что является нарушением Венской конвеции.

Источник: https://donpress.com