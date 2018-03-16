У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго

16.03.2018 21:00

Жуткое событие поставило на уши всех оперативников Киева. Мужчина пригрозил сотрудникам "Киевэнерго" расправой, протянув предмет, похожий на бомбу.

Об этом на странице в Facebook написал "Киев. Оперативный".

"Сегодня, Александр Владимирович, 1959 года рождения, ушел решать свои наболевшие вопросы в Киевэнерго. Что-то явно пошло не так, муж начал говорить на повышенных тонах с сотрудником, а потом и вовсе начал крыть его матом. Сотрудник попросил мужчину выйти. Когда тот отказался - позвал охрану, а охрана, в свою очередь, вызвала полицию. Когда пришел охранник и мужчина понял, что обычными методами он ничего не добьется - достал из сумки предмет, похожий на бомбу (муляж) и добавил "у вас есть ровно 30 секунд на эвакуацию". В это время прибыл наряд патрульной полиции и полноценной эвакуации не произошло, лишь частично - вывели только Александра Владимировича. Далее, этим инцидентом занималась следственно-оперативная группа", - пишет источник.

Источник: https://from-ua.com