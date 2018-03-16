«Укртрансгаз» сообщил о сокращении объема газа в ПХГ

16.03.2018 17:10

По состоянию на 16 марта запасы газа в ПХГ Украины сократились до 8, 801 миллиарда кубометров. Как сообщает replyua.net, об этом свидетельствуют данные оператора «Укртрансгаза».



Оператор также отметил, что 14 марта из газохранилищ было отобрано более 66 миллионов кубометров, и на эту минуту ПХГ заполнены на 28 процентов. При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,03 миллионов кубометров, из Венгрии — 5,42 миллиона кубометров, из Польши — 2,5 миллиона кубометров газа.



Отметим, что пиковый расход запасов газа был связан с похолоданием и отказом Газпрома от продажи газа с начала марта, что привело к росту суточного отбора из ПХГ до 115 миллионов кубометров, из-за чего в течение нескольких дней произошло рекордное сокращение запасов.