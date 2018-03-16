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В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа

16.03.2018 19:45
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В 2018 «Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа

«Укрпочта» готовится открыть 100 отделений нового типа в 2018 году. Половина из них будут работать в Киеве. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на слова главы компании Игоря Смелянского.

Также сообщается, что в этом году «Укрпочта» сконцентрируется на развитии курьерской доставки. «Вначале это будут города-миллионники», — заявил Смелянский.

В то же время, «Укрпочта» собирается реализовать программу по улучшению доступности почтовой связи и сопутствующих услуг в сельской местности. До конца первого полугодия 2018 года компания планирует создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины с населением более 2 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Укрпочта» выпустит приложение для смартфонов. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта
 
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