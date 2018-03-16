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В «ЛНР» появится «народный трибунал»
Елена Шишкина, представитель инициативной группы, во время пресс-конференции в Луганске заявила о том, что в «ЛНР» скоро будет создан «Народный трибунал граждан Украины», который займется расследованием военных преступлений на Донбассе, сообщает replyua.net со ссылкой на «Луганский информационный центр».
«Все участники этой пресс-конференции родились и выросли в Донбассе, имеем украинские паспорта, мы все здесь продолжаем жить и работать», - заявила Шишкина. Она рассказала, что трибунал займется военными преступлениями, обстрелами мирных жителей, домов, детских садов школ, больниц, ежедневной гибелью и увечьями людей, пытками, грабежами, разбоями и многими другими преступлениями. Более того, Шишкина отметила, что еще с 2014 года на Донбассе работают специалисты с большим опытом, которые собирают факты и доказательства преступлений против мирных жителей.
Шишкина добавила, что решение о создании трибунала в «ЛНР» одобрили после принятия Украиной закона о реинтеграции Донбасса. «Данный закон не несет в себе никаких мирных целей и не способствует нормализации жизни людей, которые проживают в зоне боевых действий», - подчеркнула представитель группы.
Теги: Донбасс, трибунал, ЛНР, АТО
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