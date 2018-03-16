В Луганске частично отключилось электричество. Почти нет связи

16.03.2018 17:22

Во временно оккупированном местами отключилось электричество. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, с самого утра в городе крайне плохо обстоят дела с мобильной связью — в ряде районов тяжело поймать сигнал. Местами можно дозвониться по Vodafone, однако связь работает с перебоями.

«В Луганске частично отключилось электричество. МТС работает с перебоями», — написал один из авторов.

«Мені вранці з Алчевську додзвонилися. Але чути через слово, зв'язок жахливий», — добавил другой комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com