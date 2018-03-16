В Украине монетизировали льготы на проезд: что это значит

16.03.2018 15:57

Кабинет министров Украины принял решение монетизировать льготы на проезд всеми видами общественного транспорта.

Оно было принято в ходе заседания правительства 14 марта и затрагивает как городские, так и пригородные и междугородные маршруты.

В частности, решение предусматривает, что людям будет компенсирована сумма, равная средней стоимости проезда, умноженной на 30 поездок. Однако окончательные размеры выплат в двухмесячный срок после вступления постановления Кабмина в силу должны определить областные и Киевская городская государственные администрации.

Что касается, граждан, которые имеют право сразу на несколько льгот, то они ежемесячно будут получать компенсацию только самой большой из них.

Следует отметить, что размер этих выплат не будет учитывается при расчете общего дохода семьи их получателя для всех видов социальной помощи.

Еще одним важным нюансом является и то, что для людей, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте, размеры компенсаций будут увеличены на 20%, для граждан с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются, — на 100%.

Источник: https://from-ua.com