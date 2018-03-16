Відключення газу та електроенергії: у Раді підготували нові правила для українців

16.03.2018 11:02

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови, в якому забороняється відключати абонентів від газу, опалення та електроенергії за несплату.

Інформація про це розміщена на офіційному ресурсі Верховної Ради. Проект постанови №8108 пройшов реєстрацію 12 березня.

Передбачається запровадження мораторію на відключення енергоносіїв і опалення боржникам у зимовий період (з жовтня по квітень). Мораторій діятиме до 2020 року.

Втім заборона не поширюється на випадки, коли потрібно провести ремонтні та профілактичні роботи, ліквідувати аварію. Також можна відключити енергоносії, якщо з’явилися дії непереборної сили.

Проект постанови передбачає поширення заборони на відключення комунальних послуг за борги на компанії всіх форм власності. Таку інформацію надали в пояснювальній записці до документа.

Поки що проект постанови проходить розгляд в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Источник: https://from-ua.com