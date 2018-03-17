Эксперт рассказал, как Украине быстрее стать членом НАТО

17.03.2018 19:40

Координатор группы "Информационное Сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук считает, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО (Североатлантический альянс). Но движется туда семимильными шагами.



"С одной стороны, число сторонников Альянса не быстро, но стабильно растёт. С другой, есть четкая корреляция с возрастом: чем моложе аудитория – тем выше уровень поддержки вступления в Альянс, - поясняет Тымчук. - При такой динамике через несколько лет число сторонников НАТО составит большинство. А если добавить системную разъяснительную работу, то это большинство достигнет показателей, после которых риск отката, возврата к "внеблоковости" или ещё куда-то будет минимальным".



По словам Тымчука, различные соцопросы показывают, что сейчас идею интеграции с НАТО поддерживает порядка 40% украинцев с тенденцией роста сторонников.



"Для иллюстрации приведу результаты опроса в интересах NDI, проведенного в ноябре-декабре 2017 г (https://www.ndi.org/…/December%202017%20Polling%20Results%2…). Он достаточно показателен. В целом по Украине уровень поддержки вступления в НАТО до 2020 г. составляет 40%, но в разрезе макрорегионов есть существенные отличия, - отмечает координатор ИС. - 40% - это достаточно много. Уверен, что если в ближайшее время провести референдум о вступлении в НАТО, то при надлежащей информационной кампании даже сейчас можно получить большинство. Однако, на мой взгляд, подобный референдум имеет смысл проводить не для того, чтобы одна часть страны "победила" другую. Это лишь спровоцирует дополнительный раскол в обществе. Необходимо сделать так, чтобы курс в НАТО объединил Украину. И данные социологии подсказывают, что нужно делать".



Ссылаясь на результаты опроса, Тымчук отмечает, что на Западе Украины идею вступления в Альянс уже поддерживает большинство граждан. Причем, согласно материалам, имеющимся в распоряжении группы ИС, эта поддержка в большей мере идеологическая, по линии "за НАТО – против России".



"Что касается Юга и Востока, то здесь есть существенные отличия, - признает нардеп. - Часть противников Альянса зеркально идеологически не приемлет "натовскую военщину". И этих людей, особенно – старшего возраста, вряд ли переубедить. Но у значительной части совсем другая мотивация. Эти люди верят в миф, что интеграция в НАТО моментально приведет к коллапсу всей промышленности, которая ещё жива, в частности – всего ОПК. Т.е., для них НАТО не враг, а скорее опасный конкурент. Именно с данной категорией надо работать. И для этого есть как минимум два "железных" аргумента, связанных между собой".



Первый, по словам Тымчука, то, что НАТО – это самые передовые экономики, лучшие технологии и растущий рынок. В ближайшие годы расходы стран Альянса на оборону будут увеличиваться. Это подтвердил в отчете за 2017 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг. И Украина может только выиграть от кооперации.



"Да, это рынок с очень высокой конкуренцией. Но за него стоит бороться, - считает координатор ИС. - Потому что нашей стране есть, что предложить. Плюс натовские стандарты активно внедряют на других перспективных для Украины рынках – в странах Персидского Залива, даже в Африке. Главным конкурентом сейчас является как раз Россия, поскольку и наш, и тамошний ОПК питается в основном за счет эксплуатации советских и постсоветских наработок".



Второй момент – то, что курс в НАТО – это путь модернизации и реформ. "Без модернизации наша промышленность точно не имеет никаких шансов. Она умрёт без всякого НАТО. По сути, устанавливая планку НАТО, мы даём шанс выжить и обрести конкурентоспособность, сохранить рабочие места и создать новые, - считает Тымчук. - К примеру, отсутствие модернизации уже приводит к тому, что броневую сталь для потребностей украинской оборонки проще и дешевле покупать за рубежом. Это при наличии всего металлургического цикла в стране! Если этого не изменить, нам не хватит никаких денег. Плюс это делает нас зависимыми там, где зависимости быть не должно".



Ели проанализировать мониторинги по теме НАТО, то подобная дискуссия практически отсутствует в медиа, особенно – в целевых регионах, подчеркивает нардеп. По его мнению, смена публичных акцентов на Юге и Востоке даст возможность вести обсуждение не в контексте "кого мы больше любим – НАТО или Россию?", а в контексте "какие решения власти нужны, чтобы наш оборонный сектор отвечал наилучшим стандартам?".



"Когда начинаешь говорить с людьми в Харькове или Одессе в таком ракурсе, их отношение меняется. Они понимают, что отсталость – гораздо более опасный враг, чем иллюзорный натовский агрессор, которого навязывает российская пропаганда", - пшиет эксперт.



Он также напоминает о Стратегическом оборонном бюллетене, разработанном украинскими военными в тесном сотрудничестве с западными партнерами.



"Среди прочего, там прямым текстом указано, что задача СОБ – послужить дорожной картой "для достижения критериев, необходимых для полноправного членства в Организации Североатлантического договора". Приложением №1 к СОБ является документ "Матрица достижения стратегических целей и выполнения основных задач оборонной реформы". В этой Матрице достаточно подробно и с датами выполнения очерчены конкретные шаги, которые необходимо сделать, - отмечает Тымчук. - Специфика этих документов в том, что основные реформы в системе Минобороны должны завершиться в 2018 г., а в системе Генерального Штаба – к 2020 г. Т.е., на выполнение всей "домашней работы" в оборонном секторе у нас есть порядка 2-2,5 лет".



Координатор ИС не исключает, что если к 2020 году около 55-60% граждан Украины будут поддерживать курс в НАТО, а реформы сектора обороны и безопасности достигнут своих целей, то вступление в Альянс станет вполне реальной перспективой.