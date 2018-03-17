- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА11:09
- Украина наносит удары по российским выборам09:07
- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?08:58
- Гройсман рассказал, будет ли баллотироваться в президенты21:48
- Ветеранам ОУН и УПА будет начислена социальная помощь21:30
- У вас есть 30 секунд: мужчина до смерти напугал работников Киевэнерго21:00
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"
Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистску, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Об этом сообщается на странице СБУ в Фейсбуке.
Отмечается, что сотрудники СБУ заблокировали "деструктивную деятельность" работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, в искаженном виде подавая ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.
По информации спецслужбы, Гончарова планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.
С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно вернули на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Напомним, что согласно данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на этой неделе оккупанты делали съемки постановочных обстрелов.
Отметим, что глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.
Теги: Украина, Россия, СБУ, журналистика, пропаганда
- Донбасс и пытки: реакция ООН, РФ, СБУ и США
- В Донбассе СБУ задержала россиянина. Несовершеннолетних везли в Москву для занятий проституцией
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- СБУ усиливает противодействие российской агрессии в приграничных областях
- СБУ задержала группу российских спецагентов с украинскими паспортами
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика14:25
- Как обманывают жителей Мариуполя14:08
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово11:31
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика14:25
- Как обманывают жителей Мариуполя14:08
- СБУ выслала журналистку канала "Россия-24"13:54
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы13:36
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции13:13
- Озвучены подробности обстрела на Донбассе12:48
- В ОРДО провели постановочные съемки обстрелов12:38
- Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину 12:20
- Появились новая карта обстрелов Донбасса12:00
- Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности11:52
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
- Супрун: перекись водорода не помогает защитить рану от заражения
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"
- Кто вы — энергетический вампир или донор