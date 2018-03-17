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Украина наносит удары по российским выборам

17.03.2018 09:07
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Украина наносит удары по российским выборам

Украина направила генсеку ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму, сообщает 112.ua

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", – отметил Аваков.

Он добавил, что 21 февраля украинский МИД направил в МИД РФ ноту №610/23-110-236, в которой заявил решительный протест с требованием не проводить выборы 18 марта в оккупированном РФ Крыму.

"МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - добавил Аваков.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - подытожил украинский министр.

Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны Владимир Путин, в победе которого мало кто сомневаются. Равно как в том, что ничего хорошего это РФ не принесет.

Россия традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.



Теги: Украина, Россия, выборы, Крым
 
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