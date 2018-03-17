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В МИД Украины заявили о Третьей мировой войне
Россия фактически ведет Третью мировую войну - против Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Українській службі BBC".
"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком (Саддама) Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", – заявил глава украинского МИД.
Климкин добавил, что возникнет коалиция, которая будет противодействовать фундаментальной российской угрозе. "Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира, - пояснил он. - Мы должны честно сказать, и себе в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна. И эта крымская часть – это очень важный элемент, но только один элемент в этой общей борьбе".
Министр подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество осудить и не признавать выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма.
Напомним, что 4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. Пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков - заявил 14 марта, что Москва якобы проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.
14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением.
15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сегодня МИД РФ официально опубликовал сообщение об этой высылке.
Теги: Украина, Россия, война, мир, Запад
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