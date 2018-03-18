РФ придется ответить за Крым

18.03.2018 08:42

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины заявили, что не позволят теме аннексированного Россией Крыма исчезнуть из международной повестки дня. Об этом говорится в обнародованном на официальной странице украинского МИД тексте совместного заявления в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.



"Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции... ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму", - отмечается в обращении.



По мнению глав министерств вышеуказанных стран, аннексия Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, а ее последствия выходят за пределы региона.



"Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе она также является нарушением европейского порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", - говорится в заявлении.



Также главы внешнеполитических ведомств восьми стран призвали Россию освободить политических узников и предоставить международным мониторинговым организациям доступ на полуостров.



"То, что произошло в Крыму, касается не только Украины, но и всех нас. Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - резюмируется в обращении.



Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.



Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.



Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".



Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них принимают 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны Владимир Путин, в победе которого мало кто сомневаются. Равно как в том, что ничего хорошего это РФ, которая в последнее время превратилась в страну-изгоя, не принесет.



Россия традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.