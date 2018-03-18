В Украине ответили на "истерику" вокруг выборов президента РФ

18.03.2018 13:33

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отреагировала на "истерику некоторых лиц касательно недопуска в российское посольство и консульства РФ в день голосования".

Вот, что пишет Геращенко на своей странице в Фейсбуке:



"Первое. ВР Украины две недели назад приняла обращение к парламентам Страны ЕС и G7, в международные институты с призывом не признавать выборы Путина, потому что они фальсифицируются, в частности в украденном Крыму. Если мы призываем мир не признавать эти выборы, и это официальное заявление ВР, было бы странно, если бы эти выборы проходили на территории Украины.



Второе: МИД Украины официально обращался в РФ, требуя прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму. И предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена будет также принять соответствующие меры.



Третье: вопрос безопасности. Мы не позволим кому-то в этот день совершить провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать. Поэтому всё правильно.



О том, что РФ прибегнет к симметричному ответу и закроет украинские учреждения в день украинских выборов и не даст украинцам проголосовать, как здесь некоторые завывают, то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированных Крыму и Донбассе избирать президента и ВР в 2014, и провести местные выборы.



Россия будет делать всё возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, чтобы завести пророссийского президента и замассированную пятую колонну в ВР. Именно это, а не неработающие участки в России, будет угрозой".

Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.



Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.



Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".



Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ борются восемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимают, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".



Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.

Несмотря на уверенность в своей победе 18 марта, президент РФ Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал, думает о мире и России после себя. Об этом говорится в анализе американского аналитического центра Stratfor о том, каким может быть четвертый президентский срок Путина.

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