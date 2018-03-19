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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО
19.03.2018 15:10
Скопления военной техники боевиков ОРЛО обнаружено беспилотником СММ ОБСЕ в населенных пунктах на оккупированной Луганщине.
12 марта в ОРЛО БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил:
-четыре БМП-2 в Богдановке;
-три бронетранспортера (один МТ-ЛБ и два типа БТР);
— три боевые бронированные машины (две БМП-1 и БМП-2) во дворах жилых домов в Петровском (все за пределами участка разведения).
Также, 13 марта наблюдатели видели два МТ-ЛБ, на одном из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), около н. п. Молодежное (63 км на северо-запад от Луганска).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ОРЛО
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