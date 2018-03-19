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Гройсман придумал новое “покращення”, многих могут лишить субсидий
Из-за новых правил расчета, а также роста зарплат и пенсий, многих украинцев могут лишить субсидий на уплату коммунальных услуг
Об этом сообщает информационный портал “Знай.ua“.
Так, перерасчет компенсаций в Украине начнется через несколько недель и охватит примерно 8 миллионов семей.
Постановление правительства предусматривает, что доходы получателей субсидий считают в конце отопительного сезона. Если раньше учитывались доходы за предыдущий календарный год, то теперь – за последние шесть месяцев.
К примеру, рассчитаем размер субсидии для семьи из четырех человек – двух взрослых с минимальными зарплатами и двух детей. Сейчас такая семья должна платить за коммуналку не больше 472 грн, а остальные средства компенсирует государство в виде субсидии.
После перерасчета эта семья должна платить за коммунальные услуги с субсидией не больше 611 грн. Если этой суммы окажется достаточно на оплату коммуналки без отопления, то субсидию могут отобрать.
Двое украинских пенсионеров со средними пенсиями сейчас платят за коммуналку не более 300 грн с учетом субсидий. После перерасчета и с учетом “осовременивания” пенсий сумма оплаты составит уже 551 грн. Таким образом субсидию могут урезать на 251 грн.
Это значит, что во время пересчета субсидий будут учитывать рост минималки и повышение пенсий. Если в правительстве придут к выводу, что доходов семьи хватает на оплату коммунальных услуг в рамках социальных нормативов, то ее могут лишить субсидии на неотопительный сезон.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, субсидия, Гройсман
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