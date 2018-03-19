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Ищут взрывчатку. В Верховной Раде усилили меры безопасности
19.03.2018 18:02
Меры безопасности в Верховной Раде "немного усилены" в связи с последними событиями. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, - сообщает УНИАН.
"Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями", - пояснил он. Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны "делают свою работу", - отмел он, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.
"Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент", - добавил он. По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и "все места возле Верховной Рады". Он отметил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.
Как сообщалось ранее, Надежда Савченко на прошлой неделе якобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что депутата Н.Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте. Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, взрывчатка, Верховная Рада
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