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Каких изменений ждать Украине от Путина: прогноз
Переизбрание Владимира Путина на посту президента России никак не повлияет на внешнеполитический курс РФ.
Об этом "Апострофу" поведал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
"Мы увидели и в последнюю каденцию Путина, как падали главы администрации президента, менялись министры, вице-премьеры, перестановки были огромные среди круга олигархов. И в дальнейшем будет еще больше таких процессов, ведь чем больше президент сбрасывает на окружение различных оперативных дел - но при этом государство остается централизованным - тем больше столкновений будет происходить вокруг президента внутри Кремля", - отметил эксперт.
Но это вовсе не значит, что с переизбранием Путина что-то изменится для Украины или отношений России со странами Запада.
"То, что на выборах Путина президентом станет Путин, никак не изменит расклад Путина по отношению к Украине и мира относительно Путина. Просто в определенный момент появится ощущение, словно, возможно, что-то будет по-новому, а через несколько месяцев станет ясно, что все останется так, как было", - резюмировал Солонтай.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, выборы президента
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