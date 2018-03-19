- Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС15:40
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами14:40
- Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте13:45
- «Нет никаких сомнений, что будет война»: известный российский артист озвучил страшный прогноз для РФ13:20
- В Днипре за сутки выпала двухмесячная норма снега13:00
- В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов12:35
- СМИ: Польша может выслать российских дипломатов12:15
- Cиноптики назвали дату приходу довгоочікуваного тепла в Україну12:00
Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС
Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза в трех самых важных направлениях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза. В частности, глава МИД Украины назвал следующие пункты:
- Продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины;
- Развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе;
- Искоренение рака коррупции в Украине.
Ранее Павел Климкин заявил, что Европейский Союз должен ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас занимается продвижением интересов президента РФ Владимира Путина во всем митре.
Ранее Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.
Она отметила, что неделю назад посетила Киев, чтобы передать "полную поддержку полному выполнению Минских договоренностей, подтвердить политику непризнания аннексии Крыма, а также полную поддержку повестке дня реформ".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, Климкин
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- Безроуминг с ЕС: что это даст украинцам и как изменятся тарифы
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов12:35
- Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома11:15
- В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»09:41
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС15:40
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами14:40
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Путин сообщил, когда намерен покинуть пост президента РФ14:00
- Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте13:45
- «Нет никаких сомнений, что будет война»: известный российский артист озвучил страшный прогноз для РФ13:20
- В Днипре за сутки выпала двухмесячная норма снега13:00
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление