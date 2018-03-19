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Парубий: Верховная Рада может не признать выборы в РФ
Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 марта, передает Корреспондент.
"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", – сказал Парубий на брифинге в Киеве.
По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.
Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. После обработки 99,75% бюллетеней нынешний глава государства Владимир Путин получает 76,67% голосов. В ЦИК сообщили, что его поддержали рекордные 54,4 млн граждан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Парубий
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