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Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте

19.03.2018 13:45
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Порошенко внес в Раду срочный закон о валюте

Принятие документа позволит снять ограничения на валютном рынке

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду разработанный Национальным банков законопроект "О валюте". Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте парламента.

Документ № 8152 отмечен президентом как "неотложный".

Текст законопроекта пока отсутствует.

Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие разработанного проекта закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.

"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – отмечал Чурий.

Замглавы НБУ также сообщал, что вступление в силу закона о валюте не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке. Кроме того, оно поможет снять все валютные ограничения. Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии. 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, закон, валюта, Верховная Рада, Порошенко
 
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