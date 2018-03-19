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Россия начинает учения на границе с Украиной

19.03.2018 21:40
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Россия начинает учения на границе с Украиной

РФ начала учения в нескольких регионах. Среди них Абхазия, Южная Осетия, Крым и области, прилегающие к украинской границе. Об этом гласит сообщение пресс-службы Южного военного округа РФ.

 

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.

Напомним, накануне в РФ прошли выборы президента, Владимир Путин набрал почти 74% голосов.

Источник: http://zi.dn.ua 

 



Теги: Россия, Донбасс, граница, учения
 
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