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Синоптик сказала, когда в Украину наконец придет весна
Во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады.
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Уже завтра на подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет свое шествие по Украине с юго-запада - Одесчина, Николаевщина, Винницкая, Черновицкая области. Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это означает вновь снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура будет выше, снег будет превращаться в мокрый снег", - сказала Диденко.
При этом температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня -2...-8°C, на севере до -10° C, ночью на севере, северо-востоке будет достигать -14°C, местами - Черниговская, Сумская, север Киевской области - до -14...-18° C.
"В Киеве завтра почувствуем влияние циклона, будет скакать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столице пройдет снег с порывистым ветром", - добавила синоптик.
При этом в понедельник, 19 марта, утихнет предыдущий циклон.
"Сегодня в Украине ситуация временно улучшиться, циклон, который вчера бушевал в Украине, покинет нашу территорию. На востоке остается сложная погода, но и там до конца дня ситуация выровняется, хотя низкая температура в Украине пока остается", - подчеркнула метеоролог.
По прогнозу синоптика, текущая неделя в целом будет холодной, но с 25-26 марта в Украине начнется ощутимое потепление.
Источник: https://www.ukrinform.ru
Теги: Донбасс, погода, весна, потепление
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