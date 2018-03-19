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В Каменском в зале игровых автоматов взорвалась граната
В Каменском Днепропетровской области в зале игровых автоматов прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека.
Полицейские установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний «подрывник», — говорится в сообщении.
Стало известно, что в настоящее время личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания другого злоумышленника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 5 ч. 2 ст. 115, п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, граната
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