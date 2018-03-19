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В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»

19.03.2018 09:41
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В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»

Украинский блогер и врач из Енакиево на своей странице в соцсети сообщил, что в оккупированном городе Хрустальный Луганской области около 10 человек отравились после угощения из «полевой кухни».

Так, блогер пишет: «Хрустальный после кормежки из „полевой кухни“ на чемпионате „ЛНР“ по киокушинкаю, на 20:00 (по Киеву) около 10 обращений подростков и детей с отравлениями. Мин. 2 госпитализированы. Вызваны консультанты-инфекционисты из Луганска. Масутацу Ояма вертится в гробу!»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, отравление, ЛНР, ОРЛО
 
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