Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией

20.03.2018 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией

Лишь 3% украинцев выступают за объединение Украины и России в одну страну. В свою очередь данную инициативу поддерживают 10% россиян.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российским аналитическим центром Юрия Левады ("Левада-Центр"), передает Обозреватель.
Респондентов просили ответить на вопрос "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?". При этом почти 90% опрошенных заявили, что Украина должна быть независимым государством.
В то же время одинаковое количество украинцев желает закрытых границ с Россией, с визами и таможнями и независимых, дружеских отношений, без виз и таможен – по 44%.

В России количество желающих закрытых границ с Украиной составило 39%, за независимые и дружеские отношения выступили 45% респондентов.
КМИС проводил опрос с 09 по 18 февраля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Методом интервью были опрошены 2 043 совершеннолетних респондентов.
"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России; было опрошено 1 612 человек в возрасте 18 лет и старше в период с 7 по 12 марта.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, объединение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх