Проверки ВПЛ по месту правомерны — решение Апелляционного суда

20.03.2018 16:51

Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда г.Киева о признании противоправным и отмене постановления правительства о порядке назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания, передает «Интерфакс».

«Постановление Окружного административного суда г.Киева от 14 декабря 2017 отменить и принять по делу новое постановление следующего содержания: исковые требования Богучарской Татьяны Васильевны к Кабинету министров Украины о признании противоправным и отмене постановления №365 от 8 июня 2016 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" оставить без удовлетворения», - говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В частности, постановлением Окружного админсуда Киева от 14 декабря 2017 года исковые требования по отмене данного постановления были удовлетворены. После чего Кабмин подал апелляцию на данное решение.

В ходе судебного разбирательства коллегия судей Киевского апелляционного админсуда заявила, что считает постановление Кабмина №365 выданным на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины, обоснованно, справедливо, добросовестно, разумно с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливой дискриминации, пропорционально и с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лиц.

Также отмечается, что суд первой инстанции не привел в судебном решении доводов, подтверждающих факт нарушения постановлением прав и охраняемых законом интересов истца.

В связи с чем, апелляционная жалоба Кабмина подлежит удовлетворению, а постановление Окружного админсуда г.Киева – отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.