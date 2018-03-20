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В апреле в Украине выпадет снег

20.03.2018 21:55
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В апреле в Украине выпадет снег

Начало апреля в текущем году в Украине будет относительно прохладным. Об этом "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, потепление ожидается с 25-26 марта, но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (в 2018 году праздник выпадает на 8 апреля, - ред.). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - сказал он.

Горбань добавил, что следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году такого ждать не стоит: ожидается только 11-12 градусов выше нуля.



Теги: Донбасс, погода, снег, апрель
 
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