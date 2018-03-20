В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение

20.03.2018 16:00

Сегодня в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные снегопады, что может усложнить движение транспорта. Об этом предупреждает ГСЧС, сообщает ICTV.

Прирост снежного покрова составит 10-15 см, на дорогах – гололедица.

Завтра, 21 марта, ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.