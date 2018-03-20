"Весенний" прогноз: синоптики анонсировали, когда Украину перестанет заваливать снегом и можно будет ждать тепла

20.03.2018 09:29

В ближайшие в стране продолжатся снегопады, а существенное потепление придет на территорию Украины лишь после 25 марта. В Украине в ближайшие дни продолжатся снегопады, существенное потепление ожидается только Об этом 19 марта в эфире телеканал "Еспресо",

Синоптик Наталья Диденко предполагает, что в Украине в ближайшие дни продолжатся снегопады, а существенное потепление наступит не раньше 25–26 марта, передает "Диалог.UA".

"На подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет шествие по Украине с юго-запада – Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области", - отметила эксперт. По словам синоптика, температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня от -2 до -8°, на севере до -10°, ночью – от -14 до -18°.

"Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура будет выше – мокрый снег", – добавила она.

Напомним, синоптики озвучили суровый прогноз погоды для регионов Украины. Также сообщалось, что Украина на пороге снежного шторма, регионы ожидают небывалые снегопады и метели.