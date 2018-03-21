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Грузовики с Украины не могут заехать в РФ из-за сбоя программного обеспечения
Российская сторона частично ограничила движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения, в связи с этим утром 21 марта на границе фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из Украины. Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) – 35.
"Сопредельная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.
Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.
Напомним, в феврале проблемы с движением крупногабаритного транспорта фиксировались в пунктах пропуска "Нехотеевка", "Катериновка" и "Бачевск".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница
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