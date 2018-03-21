Грузовики с Украины не могут заехать в РФ из-за сбоя программного обеспечения

21.03.2018 10:48

Российская сторона частично ограничила движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения, в связи с этим утром 21 марта на границе фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из Украины. Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) – 35.

"Сопредельная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, в феврале проблемы с движением крупногабаритного транспорта фиксировались в пунктах пропуска "Нехотеевка", "Катериновка" и "Бачевск".

Источник: https://from-ua.com