Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок

21.03.2018 10:58

Уверенность на сухом и мокром асфальте, надёжность и безопасность езды в летний сезон возможны только при условии вовремя «переобутого» в подходящую резину легкового автомобиля. И именно в выборе покрышек обычно заключается основная загвоздка. Рынок автошин пестрит сотнями предложений от разных производителей. Каждый год появляются более совершенные модели, способные обеспечить лучшие ходовые показатели. Поэтому стоит «держать руку на пульсе» новинок современной шинной промышленности. Рассмотрим, какая летняя резина будет доступна в 2018 году, и чего ожидать от той или иной модели.

Из чего выбирать

Водители всего мира знают, что доверять свою безопасность стоит надёжному производителю. Только продвинутые мировые компании, владеющие инновационными технологиями, современным оборудованием, безграничными возможностями и огромным потенциалом, способны выпустить действительно высококлассные шины.

Неудивительно, что и рейтинг наиболее популярных новинок лета 2018 состоит из известных названий. Однако, как и стоило ожидать, абсолютно идеальных покрышек по-прежнему не изобрели. Каждая из представленных моделей всё же имеет определённые слабые стороны.

Лучшая летняя резина 2018

Итак, ТОП-5. В рейтинг попали:

Conti Premium Contact 5 от Continental. Среди основных характеристик: акустическая комфортность, стойкость к нагрузкам и ударам, отличная сопротивляемость аквапланированию, быстрое торможение на сухом и мокром асфальте, устойчивость на поворотах. Мягкие и тихие, они обеспечат оптимальный комфорт водителю. Nordman SZ от Nokian. Отличное сцепление и устойчивость на любом покрытии, оперативная реакция на торможение и уверенное держание курса – сильные стороны модели. Однако они довольно шумные. Blu Eart A AE50 от японской ТМ Yokohama. Лучшее соотношение цены и качества. Скоростные, способные на быстрый старт и оперативное торможение, обеспечивают надёжное сцепление с мокрым и сухим покрытием. Эти летние шины стойкие к износу, эффективно поглощают удары, но довольно шумные при toC. Energy XM 2 от французской компании Michelin. Тихие, мягкие и прочные, они отлично противостоят аквапланированию. Однако подходят только для езды по городу, асфальтной дороге. На траве, грунтовке и по грязи «идут» неважно. Turanza T001 от Bridgestone. Износостойкие, надёжные на поворотах, способные развивать высокие скорости. Однако шумные, устойчивость к аквапланированию – не сильная их сторона, не подходят для бездорожья.

В любом случае, выбирая «обувку» для авто, следует учитывать не только характеристики шин. Во внимание стоит принимать стиль езды, условия эксплуатации и предполагаемые нагрузки. Только учёт комплексных факторов позволит выбрать оптимально надёжные и прочные шины на лето 2018 года.

Источник: Интернет-магазин Шин Lester.ua