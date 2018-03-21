Королевская предлагает, чтобы за обстрелы Путина украинцы заплатили из собственных карманов

21.03.2018 17:47

Иногда политики и эксперты утверждают, что не имеет значения, как называть то, что «происходит на Донбассе». Это, мол, сути не меняет. И мы такими хитростями якобы «выиграем время», «водим Путина за нос», «сохраняем поддержку западных партнеров» и так далее. Чтобы понять, что это не совсем так, нужно обратить внимание всего на одно положение из проекта постановления Натальи Королевской об усилении социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Проект этого постановления сейчас обсуждают в Раде. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Михаил Бессараб.



Наталья Королевская предлагает: «Принять Порядок возмещения (компенсации) вреда лицам за недвижимое имущество, разрушенное или поврежденное в ходе антитеррористической операции». Политолог отмечает, что не трудно же догадаться, кто будет платить за разрушительные последствия «АТО», которая не была войной России против Украины, а просто спецоперацией против неких «мятежных террористов» внутри страны. Террористы могут разве что отмотать срок и то в лучшем случае.



Михаил Бессараб отметил, именно для этого важно принять закон о признании временной оккупации Донбасса со всеми вытекающими из этого последствиями. Именно поэтому необходимо как можно быстрее начать процесс подготовки консолидированной претензии. Подойти к делу надо серьезно, а не как обычно. Парламент вчера принял соответствующее постановление, поэтому Королевская не спит, их задача повесить все на наши с вами плечи.