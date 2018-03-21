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Медреформа в действии: как подписать декларацию с врачом и что это такое
Остались буквально считанные дни до радикальных изменений, которые коснутся посещения врача украинцами, пишет Politeka.
Так, уже в апреле жители Украины смогут подписывать декларации с врачами.
Предварительно необходимо найти желаемого семейного врача, терапевта или педиатра, а затем подписать документ, который позволить обслуживаться у него по новым правилам.
После того, как выбор сделан, необходимо посетить медучреждение, где работает желаемый врач. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Важно, чтобы заведение, в котором работает выбранный вами врач, должно быть подключено к системе “Электронное здоровье”.
Затем данные пациента будут внесены в систему. Декларации заключаются исключительно в электронной форме — не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью смс-кода, который поступает на номер мобильного телефона.
После проверки, декларация печатается в двух экземпларях, которые пациент должен подписать. Один документ остается в медицинском учреждении, а второй у пациента.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, реформа, медицина
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