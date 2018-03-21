Медреформа в Украине: что врачи обязаны будут делать бесплатно

21.03.2018 19:05

В Украине после введения медреформы роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными

Об этом сообщает Минздрав.

Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.

Бесплатная медпомощь будет предоставляться гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

В Минздраве назвали случаи предоставления бесплатной медицинской помощи:

экстренная медицинская помощь;

первичная медицинская помощь;

вторичная (специализированная) медицинская помощь;

третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь;

медицинская реабилитация;

медицинская помощь детям до 16 лет;

помощь в связи с беременностью и родами.

Отмечается, что стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Напомним, уже в апреле жители Украины смогут подписывать декларации с врачами.

Предварительно необходимо найти желаемого семейного врача, терапевта или педиатра, а затем подписать документ, который позволить обслуживаться у него по новым правилам.

Также Министерство здравоохранения готовит украинцам очередное нововведение в рамках медреформы. Так, в мае 2018 года в Украине должна появиться услуга «электронный рецепт». Пилотный запуск услуги пройдет в пяти областях Украины.

Отметим, в рамках медреформы планируют сделать, чтобы в будущем деньги выделялись в индивидуальном порядке — на каждого пациента отдельно. То есть, если к врачу никто не обращается, то и зарабатывать он, соответственно, ничего не будет. Если к нему все же обратится пациент, государство выдаст ему за одного человека в среднем 210 гривен в год. Правда, этот тариф будет зависеть от возраста. По летнего пациента врач получит чуть больше. Сколько именно — в законе не указано.

Кроме того, уже сейчас в Украине отменили талоны для похода к врачу. Так, в МОЗ отменили еще некоторые устаревшие формы первичной учетной документации.

«Сегодня вступил в силу приказ Минздрава № 157, отменяющий необходимость заполнения целого ряда морально устаревших форм», — заявила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

Источник: Politeka