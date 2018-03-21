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Москаль запретил ношение балаклав на Закарпатье

21.03.2018 13:42
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Москаль запретил ношение балаклав на Закарпатье

Руководитель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москальподписал распоряжение, предусматривающее запрет на ношение балаклав во время проведения мероприятий массового характера, передает replyua.net

"Сотрудникам правоохранительных органов дано поручение о принятии дополнительных мер по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах либо с использованием других средств маскировки лица. Помимо этого, для профилактики полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений", - подчеркивается в сообщении.

Москаль утверждает, что это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами". Как известно, на Закарпатье был остановлен автомобиль с оружием и наркотиками и балаклавой. 



Теги: Донбасс, запрет, Закарпатье
 
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