Москаль запретил ношение балаклав на Закарпатье

21.03.2018 13:42

Руководитель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москальподписал распоряжение, предусматривающее запрет на ношение балаклав во время проведения мероприятий массового характера, передает replyua.net.



"Сотрудникам правоохранительных органов дано поручение о принятии дополнительных мер по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах либо с использованием других средств маскировки лица. Помимо этого, для профилактики полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений", - подчеркивается в сообщении.



Москаль утверждает, что это "ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами". Как известно, на Закарпатье был остановлен автомобиль с оружием и наркотиками и балаклавой.