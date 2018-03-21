ПАО «Укрзализныця» приняло решение о запуске дополнительных поездов на Пасху

21.03.2018 12:10

Руководство ПАО «Укрзализныця» приняло решение о том, чтобы назначить на Пасху дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

Причина назначения поездов в том, что перед праздниками традиционно повышается спрос на перевозки пассажиров. По данным на 20 марта уже были назначены 4 первых поезда. В скором времени планируется назначение еще нескольких поездов.

На данный момент уже были запущены такие поезда:

№191/192 Киев-Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46; №243/244 Киев-Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05; №197/198 Киев-Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53; №787/788 Харьков-Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Билеты можно приобрести как в режиме онлайн, так и в железнодорожных кассах.

Источник: http://zi.dn.ua