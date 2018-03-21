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Паспорта-«книжки» закончились: украинцев переводят на ID-карточки
Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании, 21 марта, принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки, сообщают Украинские новости.
Как отмечается, изменения внесены в постановление Кабмина Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины №302 от 25 марта 2015 года, передает Корреспондент.
Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.
По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.
Постановление №302 предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформленный и выданный до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, ID-карта
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