Сколько выходных дней будет у украинцев на Пасху?

21.03.2018 10:35

В этом году Пасха будет отмечаться очень рано и придется на первую неделю апреля. Как информирует replyua.net, в Украине Пасха приравнена к государственному празднику, и этот день является нерабочим, поэтому пасхальные праздники будут приходиться на период с 7 по 9 апреля.



То есть украинцы будут отдыхать три дня. Впрочем, отдыхать будут не все – сотрудники правоохранительных органов и сферы здравоохранения будут работать по специально установленным графикам. Кроме того, работодателям предложено самостоятельно установить графики для сотрудников, исходя из пожеланий правительства, так что три дня будут отдыхать далеко не все украинцы.



Напомним, что в этом году украинцы отмечают Пасху 8 апреля, и это очень рано для такого праздника. Синоптики уже предупредили, что праздничный день выдастся очень холодным, в большинстве регионов воздух прогреется всего до 5-10 градусов.