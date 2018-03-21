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Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт
Специалисты Института аграрной экономики подсчитали стоимость продуктов, необходимых для пасхальной корзины. В этом году украинцы вынуждены будут потратить на 35 процентов больше, чем в прошлом году, передает Новое время.
Директор института НААН Юрий Лупенко заявил, что в этом году примерная стоимость стоимость корзины составит более 500 гривен.
«Традиционные пасхальные продукты обойдутся украинцам на 120 гривен дороже. В их число входят яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, хрен, мягкий и твердый сыр», — подчеркнул Лупенко.
Он также добавил, что в прошлом году, такой набор продуктов стоил 377 гривен. В этом же году, цена должна возрасти на 34,2 процента.
Подорожание отразится на цене и основного праздничного блюда — пасхи. Один килограмм выпечки составит около 80 гривен.
В Институте аграрной экономике отмечают, что подорожание вызвано повышением цены на молоко, масла, изюма и яиц, а также повышением цен на электроэнергию.
«В этом году самыми дорогими продуктами, будет мясо. Например, стоимость буженины возросла на 38 процентов, домашней колбасы на 42 процента», — добавил Лупенко.
Он также рассказал, что наиболее дешевыми продуктами в этом году будут яйца (стоимость 10 штук — 27 гривен) и хрен (12 гривен).
«В этом году Пасха проходит довольно рано. Это и обуславливает подорожание продуктов», — резюмировал Лупенко.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, продукты, Пасха, повышение
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