Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт

21.03.2018 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стоимость продуктов для пасхальной корзины возрастёт

Специалисты Института аграрной экономики подсчитали стоимость продуктов, необходимых для пасхальной корзины. В этом году украинцы вынуждены будут потратить на 35 процентов больше, чем в прошлом году, передает Новое время.

Директор института НААН Юрий Лупенко заявил, что в этом году примерная стоимость стоимость корзины составит более 500 гривен.

«Традиционные пасхальные продукты обойдутся украинцам на 120 гривен дороже. В их число входят яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, хрен, мягкий и твердый сыр», — подчеркнул Лупенко.

Он также добавил, что в прошлом году, такой набор продуктов стоил 377 гривен. В этом же году, цена должна возрасти на 34,2 процента.

Подорожание отразится на цене и основного праздничного блюда — пасхи. Один килограмм выпечки составит около 80 гривен.

В Институте аграрной экономике отмечают, что подорожание вызвано повышением цены на молоко, масла, изюма и яиц, а также повышением цен на электроэнергию.

«В этом году самыми дорогими продуктами, будет мясо. Например, стоимость буженины возросла на 38 процентов, домашней колбасы на 42 процента», — добавил Лупенко.

Он также рассказал, что наиболее дешевыми продуктами в этом году будут яйца (стоимость 10 штук — 27 гривен) и хрен (12 гривен).

«В этом году Пасха проходит довольно рано. Это и обуславливает подорожание продуктов», — резюмировал Лупенко.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, продукты, Пасха, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх