Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ

21.03.2018 16:28

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.

Источник: https://from-ua.com