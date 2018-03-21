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В Кабмине на повестке дня определение численности срочников для весеннего призыва

21.03.2018 11:38
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В Кабмине на повестке дня определение численности срочников для весеннего призыва

Кабинет министров Украины планирует сегодня утвердить проект распоряжения о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Также правительство планирует утвердить объем средств для проведения весеннего призыва.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.

Осенью призвали на срочную военную службу 12 тыс. 460 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 8360 человек, в Национальную гвардию - 3500.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, армия, призыв, Кабмин
 
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