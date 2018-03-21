Весенний призыв: сколько миллионов потратят, чтобы «осчастливить» украинцев

21.03.2018 21:28

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года

Призыв состоится в количестве 15 тысяч 190 человек, и на эти цели выделили 54,9 млн грн.

Из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи — в Национальную гвардию, 1,2 тысячи — в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча — в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 млн грн, из которых 32,5 млн грн – на проведение призыв в ВСУ, 14,4 млн грн — в Нацгвардию, 4,3 млн грн — в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн — в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн — для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн — для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Напомним, как передавала Politeka, в апреле в Украине начнется весенний призыв на срочную службу в армию. Призывная кампания будет длиться с апреля по май. За это время на службу в армии должны пойти около 12-15 тыс. призывников.

Призыв коснется украинцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые прошли медицинскую комиссию и не имеют законной причины на отсрочку или освобождение от службы в армии. Срочников не будут отправлять в зону АТО, каждому из них положена компенсация в размере минимальной зарплаты (на данный момент 3723 грн).

Известно, что некоторые призывники уклоняются от службы в армии. Юристы говорят, что злостных уклонистов могут привлечь к уголовной ответственности.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, за неявку в военкомат полагается штраф до 7 необлагаемых минимумов, что составляет 126 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть до 255 грн.

При этом можно избежать штрафов при наличии уважительных причин проигнорировать повестку — болезни, смерти родственника, стихийного бедствия и так далее.

Если человек получил повестку и расписался, но не явился в военкомат или отказался от службы, то уклонисту грозит более суровое наказание. Таких призывников могут осудить до трех лет лишения свободы.

При этом юристы говорят, что обычно в таких случаях речь идет об условном сроке. Если же уклонист докажет, что у него не было намерения нарушать закон, то суд может вынести оправдательный приговор.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс