Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко

21.03.2018 16:10

Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года.

Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента, устраняя при этом правовую коллизию, согласно которой ранее нардепы имели право проносить такие предметы в госуреждения – даже в сессионный зал Верховной Рады.

Источник: https://www.segodnya.ua



