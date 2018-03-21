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Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко

21.03.2018 16:10
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Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко

Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года.

Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента, устраняя при этом правовую коллизию, согласно которой ранее нардепы имели право проносить такие предметы в госуреждения – даже в сессионный зал Верховной Рады.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, оружие, запрет, Верховная Рада, Порошенко
 
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