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Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко
21.03.2018 16:10
Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года.
Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента, устраняя при этом правовую коллизию, согласно которой ранее нардепы имели право проносить такие предметы в госуреждения – даже в сессионный зал Верховной Рады.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, оружие, запрет, Верховная Рада, Порошенко
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