Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ

22.03.2018 16:45

Следователь Службы безопасности сообщил Надежде Савченко о подозрении в подготовке теракта в городе Киеве, сообщает Укринформа.

"Вручаю вам памятку подозреваемого лица. Здесь ваши права и обязанности. И состав преступления, в котором вы подозреваетесь", - сказал следователь.

После этого он предложил Савченко пройти с ним в управление СБУ в г. Киеве для составления протокола задержания.

Ранее Верховная Рада дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.