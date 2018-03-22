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Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ
22.03.2018 16:45
Следователь Службы безопасности сообщил Надежде Савченко о подозрении в подготовке теракта в городе Киеве, сообщает Укринформа.
"Вручаю вам памятку подозреваемого лица. Здесь ваши права и обязанности. И состав преступления, в котором вы подозреваетесь", - сказал следователь.
После этого он предложил Савченко пройти с ним в управление СБУ в г. Киеве для составления протокола задержания.
Ранее Верховная Рада дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.
Теги: СБУ, задержание, Надежда Савченко
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