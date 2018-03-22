Отмену проверок переселенцев рассмотрит Верховный суд

22.03.2018 08:50

В декабре 2017 года Окружной административный суд Киева признал Постановление №365 Кабинета министров незаконным, апелляционная инстанция отменила это решение. Теперь правозащитники намерены доказывать незаконность проверок переселенцев в Верховном суде Украины. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист «Донбасс SOS» Мария Красненко, передает dnews.dn.ua.

«Мы планировали об этом сказать, подав кассационное заявление в Верховный суд Украины, которое однозначно нами будет подано с нашей мотивировкой и подтверждением позиции. Будет подан до 5 апреля этого года», – говорит она.

«Первое – данное постановление не проходило оценку относительно недискриминации. Второе – оно напрямую подразумевает положения, которые дискриминируют внутренне перемещенных лиц в соотношении с другими жителями Украины», – продолжила Красненко.

По ее словам, правозащитники намерены доказать в суде факты дискриминации переселенцев, чтобы добиться отмены проверок. «Мы берем во внимание и получателей социальных выплат, и особенно тех лиц, которые получают пенсию. Ни один гражданин Украины, который является жителем г. Киева, например, относительно него не проходят проверки. О таких фактах мы не знаем, их просто не существует», – рассказала юрист.

«Относительно ВПЛ такие проверки есть. Это не просто проверки жилищных условий, а проверки, есть ли человек на месте или его нет. Говоря о дискриминации, мы, прежде всего, имеем ввиду именно это», – сообщила она.

Юрист напомнила, что Постановление №365 Кабинета министров Украины обязывает переселенцев, в случае их отсутствия во время проверки норму о явке к проверяющим в 3-дневный срок, иначе ВПЛ лишат пенсии или других социальных выплат. «Это уже абсурдно. Снова мы говорим о дискриминации. Ни для одного гражданина Украины нет такого, что, если к тебе придет представитель органа государственной власти, у тебя есть три дня, чтобы явиться и сказать, что я здесь. В этом заключается вся абсурдность данного постановления», – разъяснила она.

Напомним, 14 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 №365 о порядке назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

А 11 января 2018 года Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева. Апелляция Кабмина была удовлетворена судом 27 февраля, постановление №365 по выплатам и проверкам переселенцев не было признано противоправным.