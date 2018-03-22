Савченко принесла гранаты на заседание Комитета Рады и выложила их на стол

22.03.2018 10:20

Нардеп Надежда Савченко пришла на регламентный комитет Верховной Рады, который перед голосованием в парламенте рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и ее аресте, сообщает strana.ua.

При этом подозреваемая в подготовке госпереворота и совершении теракта в Раде Савченко продемонстрировала какие гранаты носит в сумочке.

"Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке?", - сказала Савченко и достала два фрукта, два граната, которые и положила на стол. Многие привстали, чтобы посмотреть, что принесла нардеп.

"Граната куполу ничего не сделает. У него металлическая конструкция. И гляньте на здание Рады или Кабмина - оно основательное", - добавила Савченко, объясняя, что парламент из гранатометов не обрушить.

Нардеп также сказала, что могла спокойно найти место для обстрела Верховной Рады, не привлекая к себе внимания - например, снять номер в гостинице "Киев".

"Это просто слова. За слова не судят", - отметила она.