"Щас всретесь!" Савченко выступила в Раде, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности.

22.03.2018 14:26

Внефракционный нардеп Надежда Савченко выступила на заседании Верховной Рады, где рассматриваются представления Генпрокуратуры на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Видеозапись ее заявления телеканал "112 Украина" опубликовал в YouTube, передает gordonua.com.

Когда Савченко шла к трибуне, несколько нардепов начали кричать: "Що, всралась?" В ответ она сказала: "Щас всретесь!" После этого Савченко продемонстрировала звезду Героя Украины и депутатское удостоверение. "Стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое герой Украины", – заявила она.

15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.

В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.

17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.

В ходе регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

Комитет признал представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест законными, достаточными и обоснованными.

Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.

9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.